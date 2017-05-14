العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ترامب يدعو إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية

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ترامب يدعو إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية بعد إجرائها تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “هذا العمل الاستفزازي الأخير يجب أن يشكل دعوة إلى كل الأمم لفرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية”.

وأكد البيان أن كوريا الشمالية تشكل منذ فترة طويلة تهديداً خطيراً، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية واليابات يتابعان الوضع عن كثب.

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التصنيف: محليات

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