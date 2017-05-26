ترامب يصل إلى صقلية قبل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صقلية قادما من بروكسل يوم الخميس قبل قمة تستمر يومين لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي من المتوقع أن يحاول فيها قادة آخرون دفعه للتخفيف من موقفه من قضايا التجارة العالمية وتغير المناخ.

والقمة التي تعقد في مدينة تاورمينا هي آخر محطات جولة استغرقت تسعة أيام قام بها ترامب في الشرق الأوسط وأوروبا في أول رحلة خارجية له منذ أن تولى الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وبعد زيارات للسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية التقى ترامب بالبابا فرنسيس في روما يوم الأربعاء وعقد محادثات اليوم الخميس مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وهبطت طائرة ترامب في قاعدة سيجونيلا الجوية. ومن المقرر أن يتوجه إلى تاورمينا بطائرة هليكوبتر