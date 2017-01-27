العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ترامب يقول اللقاء الملغى مع رئيس المكسيك لم يكن ليحقق نتائج

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ترامب يقول اللقاء الملغى مع رئيس المكسيك لم يكن ليحقق نتائج
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن لقاءه المُلغى حاليا مع نظيره المكسيكي إنريكي بيينا نييتو.

كان من الممكن أن يكون “غير مثمر” إذا لم توافق المكسيك على معاملة الولايات المتحدة “باحترام”.

وأضاف ترامب لنواب جمهوريين في تجمع في فلادلفيا …

“رئيس المكسيك وأنا اتفقنا على إلغاء لقائنا الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.”

وتابع ترامب الذي يريد بناء حائط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة “ما لم تعامل المكسيك الولايات المتحدة بإنصاف- وباحترام- فإن اجتماعا من هذا القبيل سيكون غير مثمر. وأريد أن أسلك طريقا آخر.”

ويقول إن المكسيك ستدفع كلفة بناء الحائط لكن المكسيك تشدد على أنها لن تفعل ذلك

 

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التصنيف: دولية

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