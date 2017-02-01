العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ترامب يقيل وزير العدل لرفضها حظر السفر

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ترامب يقيل وزير العدل لرفضها حظر السفر
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واشنطن – وكالات

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس؛ بسبب رفضها تطبيق ومساءلة شرعية قرار ترامب التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول أجنبية إلى الولايات المتحدة.

وكانت سالي ييتس، التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أصدرت تعميماً، تطلب فيه من المدعين العام بعدم تطبيق قرار ترامب التنفيذي المختص بالهجرة.وقال البيت الأبيض في بيان له: إن “ييتس خانت وزارة العدل”.

وعين ترامب دانا بوينتي، المدعي العموميين لولاية فرجينيا في منصب وزير العدل.

وقالت ييتس في رسالة كتبتها: إنها “غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخصوص الهجرة قانوني”. إلى ذلك تظاهر الآلاف في لندن والعديد من المناطق الأخرى من بريطانيا، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي ،

كما يعقد أعضاء البرلمان البريطاني مداولات عاجلة بشأن إجراءات الهجرة التي فرضها ترامب. ووقع أكثر من مليون ونصف المليون مواطن ومقيم طلبا موجها إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي، لإلغاء الزيارة الرسمية المقررة للرئيس ترامب إلى بريطانيا.

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التصنيف: الأولى

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