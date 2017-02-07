ترامب يهاجم القضاء الأمريكي ويأمر بتفتيش دقيق للوافدين

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عواصم- وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارته لإلغاء قرار قاض أمريكي بوقف تنفيذ حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا.وأضاف ترامب أن “المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة”، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه “يضع البلاد في خطر”، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لا يمكنني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”.وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت علق مساء الجمعة العمل مؤقتا بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.

وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الإدارة السبت إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع.وأضاف في تغريدة ثانية “لقد أمرت وزارة الأمن الداخلي بإخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعبا للغاية!”.وصرح نيك بينس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة “أن بي سي” أن “الرئيس الأمريكي له كامل الحق في انتقاد فرعي الحكومة”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إن الرئيس ترامب هو الذي يُمكنه أن يحدد من يحق له دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها.

واستهدف الحظر مواطني سبعة بلدان، مما دفع محامين أمريكيين إلى وصفه بأنه قرار “غير دستوري وينطوي على تمييز”.