ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد لهذا العام

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جدة ــ البلاد

أكملت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير، تمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017م والثانية بعد استلامها لملف الشعير في شهر أكتوبر الماضي.

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة على مناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة، وتقدمت 22 شركة للمنافسة وتمكنت 9 شركات من الفوز بتوريد عدد 25 شحنة وفقا لأقل الأسعار المقدمة لكل شحنة وبإجمالي كمية بلغت 1.5 مليون طن، موزعة على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 20 شحنة كميتها 1.2 مليون طن ، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300 ألف طن للتوريد خلال الفترة (مارس – مايو2017م).

وبين الفارس، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى لهذا العام بعد أن أتمت المؤسسة ترسية كمية 945 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي