تركستاني : سنفوز بثلاثية وجديدنا دكتور ياأهلاوي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أعلن رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي بدر تركستاني، أنه تم الانتهاء من إعداد أهزوجة جديدة، ستقدمها الرابطة في لقاء اليوم أمام الاتحاد، بعنوان” دكتور ياأهلاوي” من كلمات وألحان عبدالرحمن باطويح، وتقول كلماتها: شوفوا الأخضر هذا الأهلاوي، لا لعب دكتور ويداوي، لا نزل يلعب نهز له الملعب، ومن عانده يتعب، أكيد راح يتعب دكتور ياأهلاوي.

وقال تركستاني: إن رابطتي الأهلي والاتحاد هما الأفضل على مستوى جميع الروابط بلا منازع، ودائما ماتكون هناك مباراة أخرى بين جماهير الناديين في المدرج ، واختتم رئيس الرابطة حديثه بأنه لا يخشى الفريق الاتحادي، وأنه يتوقع أن تنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف لصالح فريقه، مؤكدا أنه لا خوف على الملكي، إلا من لاعبيه، فمتى ما ظهروا بالشكل المعروف عنهم، فلن يقف أمامهم أي فريق.