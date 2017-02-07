تركيا تعتقل 763 متهما بالارتباط بداعش

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أتقرة- وكالات

اعتقلت قوات الأمن التركية 763 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش خلال حملة مداهمات واسعة . وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن العملية التي جرت في 29 محافظة أسفرت أيضا عن مصادرة أسلحة وذخائر ووثائق.

ونفذت العملية بعد أكثر من شهر على مقتل 39 شخصا، معظمهم سياح أجانب، في هجوم وقع ليلة رأس السنة في ملهى رينا الليلي في اسطنبول وتبناه تنظيم داعش في أول إعلان مسؤولية واضح عن هجوم كبير في تركيا رغم أن العديد من التفجيرات نسبت إليهم عام 2016.

وكانت الشرطة التركية نفذت في السنوات الماضية عدة عمليات ضد مشبوهين بالارتباط بتنظيم داعش لكن حجم هذه العملية غير مسبوق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مديرية الشرطة التركية قولها إن تنظيم داعش كان يدبر “عملا كبيرا” داخل البلاد من أجل غايات الدعاية وبين أهدافه المحتملة منظمات إعلامية.