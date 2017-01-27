تركيا ومدغشقر توقعان 4 اتفاقيات تعاون مشترك

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عواصم- الأناضول

وقعت تركيا ومدغشقر أربع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان، للأخيرة ضمن جولة إفريقية.

ووقع مسؤولون من الجانبين، الاتفاقيات في القصر الرئاسي، عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان، ورئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا، بحضور وزراء من البلدين.

ودعا أردوغان، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في مدغشقر، انطلاقًا من مبدأ الربح المتبادل، وليس العقلية الاستعمارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده أردوغان مع نظيره الملغاشي هيري راجاوناريمامبيانينا،عقب لقائهما في القصر الرئاسي بالعاصمة أنتاناناريفو.

وقال أردوغان: “أنا على ثقة بأن مستثمرينا ورجال أعمالنا سيفعلون الكثير في مدغشقر، انطلاقًا من مبدأ الربح المتبادل، وبعيدًا عن العقلية الاستعمارية، لأن ثقافتنا وقيمنا تخلو من هذا المفهوم”.

ووصل أردوغان مدغشقر أول أمس في ثال،ث وآخر محطات جولته شرقي إفريقيا، والتي بدأها من تنزانيا، ثم موزمبيق.

ووقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الملغاشي مذكرة تفاهم متعلقة بالتعاون والتشاور، ومذكرة أخرى متعلقة بتبادل الوثائق والمعلومات.

كما وقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ونظيره الملغاشي بروتوكول تطبيق المساعدات النقدية بين البلدين.

وفي إطار الإعلام، وقع شنول غوكا، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي، بروتوكول تعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدغشقر.

واستهل أردوغان جولته الإفريقية بزيارة تنزانيا يومي 22 و23 من يناير/ كانون ثانٍ الجاري، وموزمبيق في 24 من الشهر ذاته، توجه منها إلى مدغشقر أمس.

ورافق الرئيس التركي في جولته الإفريقية عقيلته أمينة، والمتحدث باسمه، إبراهيم قالن، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق.