تركي السديري .. سيرة ذاتية

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«ملك الصحافة» كما وصفه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- .. الأستاذ تركي بن عبدالله السديري الذي ولد بالغاط في وقت كان المستوى المعيشي فيها متدنيا، وكانت بمثابة الأرض القاحلة الجدباء التي تقتل الأحلام والطموحات ففي حديثه عن طفولته يذكر بأنه لم تتح أمامه آفاق للشغب أو للأحلام، وأما ذكرياته عنها فيقول بأنها فقيرة وليس فيها ما يشد الانتباه، فما كان هناك سوى خيالات وأمانٍ بعيدة الوصول. انتقل السديري من محافظة الغاط في المنطقة الوسطى إلى مدينة الرياض عندما كان صغيرا، ومن ثم التحق بالدراسة فيها وكان ذلك برعاية أخيه محمد السديري.

في فترة مبكرة من حياته حرص السديري على تكريس وقته وجهده على قراءة مؤلفات توفيق الحكيم والمنفلوطي ويوسف السباعي ومحمود تيمور وعدد كبير من الروائيين العرب ليذهب إلى الأدب الروسي الذي أبحر فيه فقد قرأ لدستوفسكي وبوشكين وتيشيخوف، وكما أهتم بالروايات الفرنسية وبالأدب الأمريكي وخاصة الأدب الزنجي.

وكان لذلك الكم الهائل من الروايات العالمية دور مهم وفعال في صناعة تركي السديري الصحفي المثقف والكاتب اللامع، الذي انعكست ثقافته الأدبية على كتاباته الرياضية في الجزيرة واليمامة والرياض، التي تميزت بأسلوب فريد من نوعها وبالتالي تفوقت على مقالات الكثيرين من الكتاب الرياضيين في ذلك الوقت.

وبذلك فقد بدأ بزوغ نجم تركي بن عبدالله السديري الذي نثر إبداعاته الأدبية والصحفية في من خلال مقالاته في الصحف.

وكامتداد لنجاحاته التي تجلت من خلال قيادته المتميزة لجريدة الرياض لأكثر من أربعة عقود ولتوليه رئاسة هيئة الصحفيين السعوديين، واتحاد الصحافة الخليجية، تم انتخابه مرة أخرى في العام 2008م رئيسا لهيئة الصحفيين السعوديين.

في عام 2011 وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة ونخبة من المثقفين والاعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير المدعويين من داخل الامارات وخارجها وحضور أعضاء جائزة الصحافة العربية وأعضاء اللجنة المنظمة في نادي دبي للصحافة تسلم تركي بن عبدالله السديري رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية جائزة أفضل عمود صحفي لعام 2010 في حفل كبير أقيم في دبي بعد أن تم اختياره من بين العديد من مشاركات الكتاب الخليجيين والعرب.

تركي بن عبدالله السديري في سطور:

تلقى تعليمه في الرياض.

اهتماماته الأدبية والصحفية تجلت في وقت مبكر من حياته العملية.

كتب في العديد من الصحف والمجلات المحلية في مجالات متعددة.

أشرف على عدد من الأقسام التحريرية في جريدة «الرياض».

تولى رئاسة تحرير جريدة «الرياض» منذ عام ١٣٩٤ه حتى يوم أمس.

زاويته الشهيرة «لقاء» يكتبها يومياً بجريدة «الرياض».

أسهم بشكل فعَّال في تطوير جريدة «الرياض» وجعلها في مقدمة الصحف.

شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الصحفية والأدبية داخل المملكة وخارجها.

شارك في عضوية مجلس جائزة الصحافة العربية بالإمارات العربية المتحدة.

عضو بمجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية.

اختير رئيساً للجنة التأسيسية لهيئة الصحفيين السعوديين.

انتخب رئيساً لهيئة الصحفيين السعوديين عام 2004 م.

انتخب رئيساً لاتحاد الصحافة الخليجية عام 2005م.

تم انتخابه رئيساً لهيئة الصحفيين مرة أخرى عام 2008م.

تم انتخابه مرة أخرى رئيساً لاتحاد الصحافة الخليجية عام 2009م.