تركي بن خالد يحدد قيمة جوائز البطولة العربية

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جدة- البلاد

أكد الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن جوائز البطولة العربية، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يوليو المقبل، تصل إلى أكثر من 22 مليون ريال. وقال: إن الهدف هو عودة البطولة بكل قوة، وبشكل أفضل للعرب. وأوضح: “نحتاج إلى إجراء تعديلات على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم، وحينها ممكن أن يعترف “فيفا” بالاتحاد، وبطولاته”. وأضاف: “كافة الأمور السابقة تمت على أكمل وجه، وهذه نسخة أولى بعد العودة، وسيكون هناك شروط معينة، يتم على إثرها تحديد الفرق المشاركة”. وواصل: “الجميع كان متحفظا على المشاركة في البطولة قبل الوصول إلى تركيبة معينة؛ من أجل إظهار الحدث الرياضي بشكل مغاير”. وبخصوص النقل التلفزيوني قال رئيس الاتحاد العربي: “حقوق النقل التلفزيوني لمباريات البطولة العربية، تم بيعها بالكامل.. وستعرض المباريات على قنوات غير مشفرة، وسيسمح بدخول الجماهير في مباريات البطولة بنسبة 75%”. واختتم الأمير تركي بن خالد حديثه: “كان هناك تحفظات من الأندية على تنظيم البطولات العربية السابقة وتوقيتها، وهذا ما تم تداركه في البطولة المقبلة”.