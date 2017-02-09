ترمب يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية

شارك عبر واتساب

واشنطن – رويترز

صرح مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث اقتراحاً قد يؤدي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية.

وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأميركية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري هو أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق ويسيطر أيضاً على حصص كبيرة من اقتصاد إيران ولديه نفوذ قوي في نظامها السياسي.

والاقتراح، بحسب “رويترز” قد يجيء في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. ومن غير الواضح ما إذا كان ترمب سيوقع أمراً كهذا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وكان البيت الأبيض قد جدد، تحذيره لإيران، داعياً المرشد الأعلى خامنئي إلى إدراك وجود رئيس جديد مختلف في المكتب البيضاوي، وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أنه يتوجب على المرشد الإيراني أن يدرك أن رئيساً جديداً تولى السلطة” في أميركا معتبرا أن التجربة الصاروخية الإيرانية تنتهك روح الاتفاق.