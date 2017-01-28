“ترمب” يعلق قبول اللاجئين السوريين

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسمياً حزمة من القرارات تشمل تعليق برنامج قبول دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

ولم يتناول الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مقر “البنتاجون” إنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين في سوريا.

كما علّق الرئيس الأمريكي بشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يشمل 38 دولة معظمها أوروبية.

ووقع ترامب كذلك على قرار تنفيذي يتصل بمجال الهجرة، ويتضمن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود

من أجل وقف دخول مَن وصفهم بـ”المتطرفين”.