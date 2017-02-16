العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تسجيل العزاب معيلي الأسرة في حساب المواطن

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تسجيل العزاب معيلي الأسرة في حساب المواطن
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جدة ــ البلاد

أعلن حساب المواطن السماح للعزاب من معيلي الأسرة التسجيل كرب أسرة في برنامج الدعم الوطني.

ورد البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على استفسارات المواطنين حول عملية التسجيل، والتي كان من أبرزها طريقة إضافة غير المتزوج المعيل لأسرته.

وقال البرنامج أنه يسمح لغير المتزوج الذي يعول أسرته بان يتقدم للبرنامج كرب أسرة، مع إضافتهم كتابعين له، بشرط توفير جميع المستندات المطلوبة.

وعن القيمة الكلية للراتب التي يجب الإفصاح عنها، ذكر حساب البرنامج أنه “يجب الإفصاح عن الراتب الإجمالي مع البدلات قبل أية حسومات،

وذلك حسب ما هو موضح في تعريف الراتب”، وذلك ردا على استفسار مفاده: “هل الراتب الذي يتم تسجيله في الدخل هو الموجود في الصرافة أو كاملا قبل خصم التقاعد والبدلات، وغيره”.

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التصنيف: الأولى

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