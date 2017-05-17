تسجيل 4.5 مليون متر مربع أراض بيضاء في منطقة مكة المكرمة .. الموافقة على 2686 طلب تمويل عقاري

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الرياض – البلاد

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقاري “أيهم بن محمد اليوسف”، إن الصندوق استقبل عبر فروعه 2162 طلبًا للبناء الذاتي حتى اليوم، وتمت دراستها، ويجري تحويلها إلى البنوك لإتمام عملية التمويل.

وأضاف أن الصندوق الآن يؤدي دور حلقة الوصل بين المواطن والبنك ليسهل هذه العملية، بعد أن كان المواطن يذهب إلى البنك للحصول على تمويل البناء الذاتي والبنك غير جاهز.

وأشار إلى أن أجمالي عدد المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم (بناء ذاتي وشراء جاهز ) بلغ نحو 7469 مستفيدًا، منهم 2686 تمت الموافقة على تمويلهم.

وقال إنه سيتم تدشين مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم في بقية مناطق المملكة الشهر المقبل، بعد التي تم تدشينها في “الرياض، وجدة، والدمام”.

من جهة أخرى كشف الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء ، عن اكتمال تسجيل حوالي 4.5 مليون متر مربع في منطقة مكة المكرمة، علما بان فترة التسجيل ستنتهي في 4 ذو القعدة 1438 هـ.

يشار الى ان وزارة الإسكان اصدرت 817 فاتورة للأراضي البيضاء منها 327 فاتورة في الرياض، و490 فاتورة في جدة.