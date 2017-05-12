تسليم جائزة التميز الوظيفي بوادي فاطمة

شارك عبر واتساب

الجموم – عبد الهادي المالكي

انطلاقًا من مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لإيجاد القدوة الصالحة ضمن مشروع (كيف نكون قدوة) احتفل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بجائزة التميز الوظيفي للعام الخامس ، وذلك بهدف تقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية،

وتحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي وتأتي هذه المبادرة الكريمة لدفع الموظفين في الادارات المختلفة نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الإدارات الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تكريم عدد من الموظفين المتميزين تحت رعاية محافظ محافظة الجموم الاستاذ عمران بن سعيد الزهراني ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الاستاذ فايز فوزان العتيبي والذي بلغ 25 موظفا متميزاً وهم ( المقدم د. مصلح زويد العتيبي ، المقدم فواز شداد الذيابي ، فهد سعد المعبدي ، عاتق عبد المعين البشري ، عبد الهادي احمد الصبحي ، احمد غرم الله الزهراني ، بدر كمال الدين الأفغاني ، مالك بن محمد البركاتي ، يوسف محمد نيفاوي ، عيسى غازي الزايدي ، وهيب محمد الصبحي ، مختار وصيوص البشري ، عاطف عطية الله الانصاري ، الشيخ خليل ابراهيم العمري ، ابراهيم ادريس هوساوي ، سلطان حبيليص العتيبي ، امين حامد السالمي ، خالد محمد الصاعدي ، صالح عبد الغني الصحفي ، رائد غازي اللهيبي ، فيصل قبلان المقاطي ، حسين حامد المزمومي ، محمد عبدالله البركاتي ، أحمد دخيل الله الحازمي ، كامل طه الانصاري .