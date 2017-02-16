تسليم 1300 وحدة سكنية (ميسرة) لأهالي مكة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تنتظر 1300 أسرة مكية تسلم مساكنها الميسرة خلال الشهر الجاري ، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع واحة مكة للإسكان الميسر.

وأكدت شركة واحة مكة في بيان رسمي عبر رئيسها التنفيذي المهندس ممدوح الحربي حرصها على الالتزام بتسليم المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأهالي العاصمة المقدسة خلال الفترة المحددة منذ 6 أشهر، مضيفا بأن خطة إطلاق التيار الكهربائي ستبدأ في 25 من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر بحسب الجدول الزمني لإطلاق التيار للوحدات السكنية.

وقال:” سيتم تسليم المساكن للأسر عبر خطة ميدانية في الثلاثين يوماً المقبلة خلال الفترة 17 جمادى الأولى إلى 17 جمادى الثانية، وسيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع المستحقين لتحديد مواعيد الالتزام.

الجدير بالذكر أن مشروع واحة مكة باكورة المشاريع المنبثقة عن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ذراعها الاستثماري (شركة البلد الأمين) مع مجموعة التطوير العقاري تضامن مكين،

ويبعد عن الحرم مسافة 14 كلم، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، ويوفر المشروع حال اكتماله فرصة السكن الميسر لنحو 2330 أسرة مكية من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، إضافة إلى 1700 وحدة سكنية مطورة متنوعة ما بين فلل ودوبلكسات وشقق، ويقطنه حاليا أكثر من 1000 أسرة.