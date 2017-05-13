تشديد الرقابة وتتبع إلكتروني لتوريد الأدوية

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الرياض- وكالات

بدأت منظومة “الصحة” أمس العمل رسمياً بمبادرة “إنشاء نظام التتبع الإلكتروني” التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك ضمن سلسلة مبادرات منظومة الصحة الأربعين التي تسعى من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، والإرتقاء بها بما يلبي متطلبات المجتمع السعودي، ويرقى لتطلعات القيادة الرشيدة –رعاها الله-، وذلك في إطار مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وتتضمن المبادرة الجديدة إنشاء نظام التتبع الإلكتروني الذي سيدعم المنظومة في جهودها الهادفة لإحكام وتشديد الرقابة على سلسلة توريد الأدوية في المملكة، وتطوير أرشيفٍ محدثٍ بإستمرار للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في البلاد لمعرفة توزيعها، والتأكد من سلامتها وتوفرها، ما يتيح التدخل السريع عند الحاجة لسحب أي عقاقير أو مستحضرات، ويعزز جهود مكافحة الأدوية المغشوشة، ويمنع تسرب الأدوية المخصصة للجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، كذلك سيوفر النظام الجديد للمختصين نمط استخدام الأدوية، ووتيرة استهلاكها، ورصد الأدوية والمستحضرات التي يساء استخدامها.