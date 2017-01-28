تشغيل 123 كاميرا مرتبطة بالأمن العام في أحياء وشوارع جدة

شارك عبر واتساب

جدة – عبد الهادي المالكي

أنهى مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة تفعيل ربط ١٢٣ كاميرا في جدة تابعة للأمن العام بغرفة المراقبة في المركز.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة المنطقة أن الكاميرات التي ربطت بالمركز موزعة في معظم شوارع وأحياء محافظة جدة، بهدف نقل الصورة الحية والمباشرة، ومراقبة الأعمال الميدانية عند وقوع كارثة أو أزمة لا قدر الله، لافتاً الانتباه إلى أن عملية الربط أثبتت فعاليتها والاستفادة منها أثناء متابعة الحالة المطرية التي هطلت على جدة في ربيع الأول الماضي.

ونوه البيان إلى أن تلك الخطوة أتت بعد التعاون المثمر والبناء مع عدد من الجهات ذات العلاقة منها الدفاع المدني ، طيران الأمن ، شركة المياه الوطنية ، التي جرى ربط كاميراتها الخاصة بمركز إدارة الأزمات والكوارث مسبقاً ، مشيراً إلى أنه ما يزال العمل والتواصل جار بين المركز وكل من مطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين لإتمام عملية الربط المباشر.

ويعمل مركز إدارة الأزمات والكوارث على التنبؤ الوقائي ، ويقوم بتوجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، ووضع خطة تدريبية ، تضمنت دورات تدريبية ومحاضرات لمنسوبي المركز، وزيارات للقطاعات الحكومية ، من أجل تبادل الخبرات والعمل على التطور الذاتي.

ويضطلع المركز بمتابعة تطورات أي أحداث تقع داخل منطقة مكة المكرمة من خلال عمليات المركز المرتبطة بجميع القطاعات ذات العلاقة ، والتنسيق مع القطاعات الحكومية لزيارة المركز ، وتعريف منسوبي تلك القطاعات بما يقوم به من مهام.

كما يتابع المركز ، وخاصةً في مواسم الأمطار، وضع السدود من خلال الكاميرات المرتبطة بعمليات المركز ، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ، بجانب متابعة الخطط العامة لجميع الجهات والتأكد من تنفيذها ، بحسب المتغيرات المكانية والزمانية على مدار العام.