تشيلسي يحتفل بفوزه بالبريميرليج

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إعداد- محمود العوضي

احتفل تشيلسي، أمس بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم. كان تشيلسي، قد ألغى الموكب الذي كان مقررًا للفريق؛ للاحتفال باللقب؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة بالمملكة المتحدة، بعد التفجير، الذي وقع الأسبوع الماضي، بمدينة مانشستر.

وقد احتفى نادي تشيلسي أيضًا بكل من نجولو كانتي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وكذلك إدين هازارد، الذي نال جائزة أفضل هدف، عن هدفه في مرمى أرسنال. ولم يستطع تشيلسي، أن يجمع لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى بطولة الدوري، بعدما خسر، أمام أرسنال (1-2)، في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد ويمبلي.