تشيلسي يعزز صدارته بثلاثية في الأرسنال

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إعداد- محمود العوضي

استطاع فريق تشيلسي أن يثأر لهزيمته، أمام أرسنال في مرحلة الذهاب في البريميرليج، وتغلب عليه (3-1) مساء أمس الأول، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ماركوس ألونسو، وإدين هازارد، وسيسك فابريجاس أهداف تشيلسي في الدقائق (13، و53، و85)، فيما سجل أوليفييه جيرو، هدف أرسنال الوحيد (90+1).

وكان تشيلسي، قد خسر أمام أرسنال في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة، وهي الهزيمة التي أجبرت أنطونيو كونتي، على تغيير طريقة لعب البلوز.

وعزَّز تشيلسي، آماله في إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال، الذي باتت آماله في المنافسة على اللقب، شبه مستحيلة.