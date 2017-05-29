تشيلي تبدأ بناء أكبر تلسكوب في العالم‎

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تشيلي ــ وكالات

أطلقت تشيلي مشروع انشاء التلسكوب الأوروبي الذي سيصبح عند الانتهاء منه اكبر تلسكوب بصري في العالم، اذ انه اكبر 5 مرات من افضل ادوات الرصد الفلكي المستخدمة حاليا.ويقول القائمون على المشروع، إن حجم التلسكوب يجعله قادرا على تغيير فهمنا للكون، إذ سيصل قطر عدسته الرئيسة إلى حوالي 39 مترا.ومن المقرر ان يبدأ في عام 2024 تشغيل التلسكوب الذي سيوضع على قمة جبل بارتفاع ثلاثة آلاف متر وسط صحراء أتاكاما بتشيلي.

ويملك التلسكوب قدرات اخرى مثل الإضافة الى استكشافات رواد الفضاء لكواكب تدور حول نجوم أخرى وربما استكشاف المزيد من الكواكب الأصغر وتصوير كواكب اكبر ووصف الأغلفة الجوية لها، مما يعد خطوة مهمة لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة عليها. وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت في كلمة بمناسبة بدء الإنشاء: ما يتم تشييده هنا أكبر من مجرد تلسكوب. اننا هنا نشهد احد افضل الأمثلة على إمكانات العلم.

ويوفر الطقس الجاف بصحراء أتاكاما أجواء رصد شبه مثالية على سطح الأرض وستتركز نحو 70 في المئة من البنية الأساسية للفضاء في العالم في المنطقة بحلول عشرينيات القرن الحالي.