تشييع جثماني الشهيدين في حائل وهروب

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محائل -هروب – واس

أدت جموع المصلين في محايل صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي محمد بن مفرح المنجحي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وأكد والد الشهيد مفرح علي المنجحي أنه وأبناءه وأفراد قبيلته جميعاً فداء لتراب الوطن الغالي وأن الجميع يفخر بما قدمه الشهيد من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعا عن مقدساته والدين .

كما شيع أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان ، جثمان الجندي أول جمعان بن جابر هروبي أحد منسوبي القوات المسلحة, الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلون ، بجامع مراوة ، وكيل محافظ هروب محمد بن يحيى الجعفري وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

ونقل الجعفري ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم ، ثمن ذوو الشهيد الهروبي ، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.