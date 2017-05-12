تشييع شهيد الواجب العريف الشمراني

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بيشة -واس

شيع أهالي مركز تبالة غرب محافظة بيشة وعدد من المسؤولين ومنسوبي القوات المسلحة في المركز , الشهيد العريف عبيد بن محمد الشمراني الذي استشهد الثلاثاء، خلال أدائه واجبه في الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي للمملكة.وأدى المصلون صلاة الميت بعد صلاة ظهر أمس الخميس، يتقدمهم رئيس مركز تبالة فهد عبد الله اليتيم، ومساعد قائد مركز التدريب التكتيتي بالمنطقة الجنوبية أحمد الأسمري.

ونقل رئيس مركز تبالة تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد – حفظهم الله -، وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه ومحافظ بيشة.

من ناحيته نقل مساعد قائد مركز التدريب التكتيتي بالمنطقة الجنوبية العميد ركن أحمد الأسمري تعازي القيادة الرشيدة وقادة ومنسوبي القوات المسلحة إلى والد وأسرة الشهيد، مشيداً بالشجاعة التي أظهرها الشهيد وبسالته في الذود عن وطنه، حتى لقي ربه، داعياً الله أن يتقبله الكريم الجواد بين الشهداء في جنات النعيم.

من جانبه أكد محمد بن منيس الشمراني (والد الشهيد) أن ابنه توفي في ميدان شرف، وكان يدافع وطنه، ورفع تعازيه لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمين وولي ولي العهد، في وفاة ابنه بوصفه فقيداً للوطن، وابناً من أبنائه البررة الذين نالوا شرف الشهادة دفاعاً عن أرض الوطن التي تحتضن أطهر البقاع المقدسة.