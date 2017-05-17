تصحيح المسار الفضائي

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محمد القبع الحربي

حققت برامج تلفزيون الواقع في الفترة الاخيرة نجاحاً كبيراً مما دفع ذلك العديد من الدول الى انتاج نسخ خاصة بها من تلك البرامج..

فالملاحظ ان هذه البرامج التي تعتمد على الواقعية اعطت مساراً لتصحيح المسار الفضائي والانتاج البرامجي، ورفع سقف المشاهدة لتلك القنوات المحافظة، حيث ان هذا البرامج الواقعية تختلف اختلافاً كلياً عن البرامج التقليدية المعتادة،

مما جعل مشاهدة تلك البرامج أكثر متعة.. وقد حققت برامج الواقع والتي تبث عبر قناة بداية نجاحاً منقطع النظير من خلال برنامجين اختلفا في المضمون واتفق المشاهدون على نجاحهما وهما برنامج بيت الحكمة وبرنامج صباح حياتك حيث انهما يميلان الى الواقعية اكثر من اي برامج اخرى تبث.

كما ان هذين البرنامجين استمرا في العرض لمدة ستة اشهر موزعة بينهما بالتناصف كل برنامج تقريباً ثلاث اشهر وان كان البرنامج الاخير حظي بمتابعة اكثر من منظور شخصي سبب ذلك ان موعد بثه يستمر حتى يوم السبت وهو يوم اجازة موظفي الدولة مما جعله يحقق نسبة عالية بالمشاهدة وهذه برامج تستضيف مشايخ وعلماء ودعاة وطلاب علم وشعراء واعلاميين وتواكب الحدث الاسبوعي في الطرح والمضمون من تقديم المذيع المبدع فواز الحارثي الذي يجيد التقديم بطريقة عفوية ومشوقة وجذابة جداً ويملك حضوراً وكارزيما خاصة وانا اكتب هذا المقال للنشر في صحيفة البلاد انصافاً للحق ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) فهم طيلة الاشهر الماضية عملوا وتعبوا وسهروا من اجل اسعاد المشاهد في برامج واقعية وبعد انتهاء تلك البرامج حان الوقت ان نقدم لهم الشكر اعلامياً وعبر صحيفة متابعة على مستوى البلد

كما لا يفوتني ان اطالب واؤكد على القائمين على مثل تلك القنوات ان تتواجد هذه البرامج في يوم الجمعة والسبت يومي الاجازة حتى تعم الفائدة ولكي يشاهد الجميع تلك البرامج ويؤكد صحة مقالي وانه مقال واقعي يتحدث عن برامج واقعية وفي الختام اشكر رجل الاعمال الشيخ عبدالعزيز العريفي والذي لا يألو جهداً في الرقي والسعي لكل ما يخدم القناة في الصالح العام والشأن الاجتماعي السعودي..