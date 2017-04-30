تضمنت فرضيات في مكافحة الإرهاب .. القوات الخاصة بمكة تنفذ تمرينها التعبوي الرابع

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة التمرين التعبوي الرابع ، بحضور قائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي ، واللواء عبدالله بن محمد الثمالي نائب قائد قوات الأمن الخاصة ومساعديه وعدد من كبار ضباط القوات ، وكان في استقبالهم قائد قوة الأمن الخاصة الثانية اللواء فهد بن ناصر العصيمي ونائبه وأركان وقادة الوحدات بالقوة الخاصة الثانية.

واشتمل التمرين التعبوي الرابع على عدد من الفرضيات في مجال مكافحة الارهاب وحماية الشخصيات الهامة والقتال في المناطق المبنية والقتال في المناطق المفتوحة والمناطق الجبليه حيث قامت قوة الامن المدرعة بالاشتراك مع طيران الامن بتطبيق فرضية القبض على مطلوبين متحصنين في مبنى داخل حي سكني وتطهيره ،

وكذلك القبض على مطلوبين في احد المزارع وكيفية التعامل مع الموقف.

أعقب ذلك عدد من فرضيات امن وحماية الشخصيات الهامة والتي تضمنت التشكيلات الراجله والراكبه لرجل الحماية وتطبيق مهارات القيادة التخلصية . واستعرضت فرق القناصة مهاراتها وكذلك تطبيقات الرماية من الطائرة العامودية والرماية التكتيكية بمختلف مستوياتها في ميادين الاجهاد ،ومهارات استخدام الحبال والنزول من الارتفاعات العالية .

وفي وقت لاحق أطلق قائد قوات الامن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي شارة البدء لسباق المارثون والذي أمتد لمسافة “15كيلومتر” حيث يساهم المارثون في رفع جاهزية رجل القوات الخاصة لياقيا وقياس مدى قدرة التحمل لدى رجل القوات واعداده لاداء المهام التي تطلب منه في الظروف المماثلة .