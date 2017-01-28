تطبيق الآلية المطورة للتداول والاكتتاب

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الرياض – البلاد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن تطوير آلية للتداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، والتي سيتم تطبيقها في الطروحات القادمة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتتلخص التعديلات في تخصيص فترة اكتتاب واحدة بدلاً من فترتين منفصلتين لجميع المستثمرين المسجلين والجدد ، وتوفير خيار الاكتتاب المباشر لجميع المستثمرين بعد عملية تسوية شراء الحقوق ودون انتظار فترة جديدة للاكتتاب ، وإمكانية إدخال طلبات الاكتتاب من خلال منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء بالإضافة الى الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى التي يوفرها الوسيط ، كذلك تقليص فترة الآلية لتصبح (28) يوما على الأكثر بدلاً من (34) يوما.

وقالت ” تداول” أنها تهدف من خلال تعديل هذه الآلية إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد من خلال تسهيل عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وتخصيص وقت كافٍ للاكتتاب وممارسة الحقوق لجميع المستثمرين ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين فــي السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات اسـتثمارية جديدة قابلة للتداول.