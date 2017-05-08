تطوير يد صناعية يمكنها الرؤية

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لندن ــ وكالات

تمكن فريق طبي هندسي من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة من تطوير يد صناعية بمهارة جديدة تمكنها من الرؤية، حيث تم تجهيز اليد الالكترونية بكاميرا يمكنها التقاط صور فورية للكائنات التي أمامها وتقييم شكلها وحجمها، كما يمكنها تأدية مجموعة من الحركات في اليد.

ويأمل الفريق بان تبشر هذه اليد الصناعية بإمكانية فتح عهد جديد فيما يخص الأيدي والأطرف الصناعية التي تعمل بشكل أفضل من أي شيء متاح اليوم.

وتتطلب الأيدي الصناعية في الوقت الحالي من مرتديها تحفيزا عضلاته للذارع للقيام بالحركات المباشرة، وتحتاج هذه العملية إلى الكثير من التركيز والممارسة المستمرة، في حين تتجاوز اليد الإلكترونية الجديدة هذه العملية.

ويمكن لليد الجديدة رؤية الكائنات والتفاعل معها بحركة رشيقة واحدة، حيث ترى اليد الكائن الذي أمامها وتختار ما هو الأكثر ملاءمة للفهم وترسل الإشارة، كل ذلك في غضون أجزاء من الألف من الثانية، وهي أسرع بعشر مرات من أي طرف صناعي آخر موجود حالياً في السوق.