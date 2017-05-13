تطوير 30% من منطقة القصر التاريخي بنجران

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نجران – البلاد

أنجزت أمانة منطقة نجران 30% من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالقصر التاريخي بحي أبا السعود بنجران.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المساحة الإجمالية للعمل تقدر بـ 7000 متر مربع، وتشمل عمل أرضيات من حجر نجران متوافقة مع الطابع العمراني للمنطقة، وتدبيش من الحجر على أطراف سور القصر من الخارج بالإضافة إلى تطوير أعمال الإنارة والزراعة كالنخيل العربي والشجيرات والأنجيلة الطبيعية والزهور.