العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تطوير 30% من منطقة القصر التاريخي بنجران

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تطوير 30% من منطقة القصر التاريخي بنجران
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نجران – البلاد
أنجزت أمانة منطقة نجران 30% من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالقصر التاريخي بحي أبا السعود بنجران.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المساحة الإجمالية للعمل تقدر بـ 7000 متر مربع، وتشمل عمل أرضيات من حجر نجران متوافقة مع الطابع العمراني للمنطقة، وتدبيش من الحجر على أطراف سور القصر من الخارج بالإضافة إلى تطوير أعمال الإنارة والزراعة كالنخيل العربي والشجيرات والأنجيلة الطبيعية والزهور.

التصنيف: محليات

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