تعاون بين المملكة وقطر في المجال التعليمي والنقل الجوي

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جدة-واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي القطري ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب القطري في مجلس التنسيق السعودي القطري محضر الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي القطري ، وذلك في قصر السلام بجدة.

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، ومن الجانب القطري معالي وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد الحمادي .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة وحكومة قطر، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان، ومن الجانب القطري معالي وزير المواصلات والاتصالات الأستاذ جاسم السليطي .

حضر التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان وأمين مجلس التنسيق السعودي القطري عبدالله سعود العنزي .

فيما حضره من الجانب القطري معالي وزير المالية الأستاذ علي شريف العمادي، ومعالي وزير البلدية والبيئة الأستاذ محمد عبدالله الرميحي ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ سلطان بن سعد المريخي، ومدير شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية علي بن عبدالله آل محمود ،وسمو الشيخ عبدالله بن ثامرآل ثاني سفيردولة قطر لدى المملكة، ومدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، والسفير سعود بن عبدالله آل محمود ، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز بن عبدالله الأنصاري.