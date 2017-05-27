تعاون بين جامعة الإمام و(مسك الخيرية) للعمل التطوعي

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الرياض- البلاد

وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اتفاقية تعاون مشترك في مجال العمل التطوعي مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) والتي يمثلها أمين عام المؤسسة بدر بن محمد العساكر، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وبين معالي الدكتور أبا الخيل إلى أن هذه الاتفاقية ستطلق ضمن مبادراتها (برنامج المتطوعون في خدمة المرابطين) الذي يقام في منطقة جازان ونجران ، ورحبت (مسك الخيرية) برعايته ودعمه،

كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف يأتي من أبرزها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلقة بتنمية القطاع غير الربحي ورفع مستوى التطوع والمتطوعين كماً ونوعاً، إضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية ذات العلاقة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)،

وكذلك تأهيل المتطوعين والعاملين في مجال الأعمال الإنسانية والخدمات الاجتماعية ورفع كفاءة قدراتهم ومهاراتهم، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في تحديد أولويات الاحتياج المجتمعي في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والمعرفي والثقافي.

من جهته، قال أمين عام مؤسسة “مسك الخيرية” بدر العساكر أن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تركز على مجالات مهمة وضرورية في تنمية المجتمعات وتطوير قدرات رأس المال البشري وإبراز إمكاناته، يأتي على رأسها التعليم والتدريب والعمل غير الربحي، مبدياً استعداد مؤسسة مسك الخيرية للعمل مع الجامعة لتفعيل بنود هذه الإتفاقية، والسعي إلى تحقيق أهدافها.

وأشار العساكر إلى أن الاتفاقية بما تتضمنه من بنود وأهداف، تعكس توافق كبير بين المؤسسة والجامعة على أهمية دعم القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق عمله، وتشجيع المتطوعين فيه،

مضيفاً أن “مسك الخيرية” دائماً ما تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، وتشجيع التعلم وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات، وهو ما جعل الاتفاقية تتضمن توفير برامج تدريبية أكاديمية متخصصة، وأخرى اجتماعية تنموية، فضلاً عن الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات.

من جانبه، بين عميد مركز دراسات العمل التطوعي الدكتور بدر بن محمد الوهيبي أن هذه الاتفاقية مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” جاءت كثمرة للرغبة المشتركة بين الجهتين، خاصة وأن مؤسسة مسك الخيرية تعد ذات ريادة في مجال المبادرات الوطنية والاجتماعية والشبابية والتطوعية ولها جهود مميزة في خدمة الوطن،

إضافة إلى أن عمادة مركز دراسات العمل التطوعي تعد أول عمادة متخصصة في مجال العمل التطوعي على مستوى الجامعات في المملكة والوطن العربي، وهو ما يشكل محل فخر واعتزاز ومسؤولية كبرى تجاه تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموح في مجال العمل التطوعي.