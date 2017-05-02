تعاون بين جامعة جدة وشؤون المسجد الحرام

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جدة – البلاد

اجتمع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس مع معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم ، حيث ناقشا التعاون المشترك بين جامعة جدة والرئاسة العامة.

وأوضح الدكتور مشاط أن الاجتماع جاء للتنسيق والتعاون في مجال المساهمة التي تقوم بها الجامعة من خلال مبادرات التحول الوطني ،خاصة ما تمت الموافقة عليه مؤخراً ضمن المبادرات والمتمثل في برنامج خدمة ضيوف بيت الله الحرام ، مؤكداً أن الجامعة تعمل جنبًا إلى جنب من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة مع جميع القطاعات لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .