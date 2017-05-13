تعاون بين مركز الأعمال و(السياحة) في الباحة

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الباحة – حمودالزهراني

بحث مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك ومدير عام فرع الهيئة العامّة للسياحة والتّراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر بن محمد الشهري، التعاون بين الجامعة والهيئة.

وفي ذات اللقاء أكّد الدكتور نبيل كوشك أنّ الجامعة انطلاقا من رؤية المملكة 2030 عمدت إلى إنشاء “مركز ريادة الأعمال” بناء على أهداف محددة، ورؤية واضحة؛ للسعي لخدمة الجامعة خاصّة، ومنطقة الباحة عامّة وذلك بالعمل على نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين؛ فضلا عن إيجاد العديد من الوظائف وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور كوشك على أنّ من أولى أولويات الجامعة السعي نحو بناء جسر متين من التعاون ما بين الجامعة من جهة، وهيئة السياحة في منطقة الباحة من جهة أخرى وذلك من خلال عقد شراكات تنهض بخدمة المنطقة بدعم رواد الأعمال مالياً ومؤازرتهم لوجستيا بتقديم الإرشادات والنصائح لهم من قبل المختصين، خاصة وأن الجامعة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين في هذا الجانب.