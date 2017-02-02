تعاون سعودي أمريكي لمواجهة تدخلات إيران ووكلائها

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الرياض – واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، ومعالي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيوس على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي في الاتصال المميز والتاريخي بين القائدين بالبدء بالعمل المشترك لمواجهة كافة تلك الأنشطة، ورفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها. جاء ذلك خلال الاتصال الذي جرى بينهما أمس.

وأعرب معالي وزير الدفاع الأمريكي في بداية الاتصال عن استنكاره للحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى الفرقاطات السعودية غرب ميناء الحديدة وعن تعازيه في وفاة البحارة السعوديين، وقد شكر سموه للوزير مشاعره النبيلة تجاه المملكة،

مشيرا إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من ثمانين عاماً. كما نوه سموه بخبرة معاليه في المنطقة والتطلع للعمل معاً لخدمة مصالح البلدين ومحاربة الإرهاب والميليشيات والقرصنة ، وأن من اللازم إعادة الاستقرار لدول المنطقة وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين. فيما عبر جيمس ماتيوس عن سعادته وجاهزيته للعمل جنباً إلى جنب مع سموه في كافة المجالات.