تعديل ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

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الرياض- البلاد

أقرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية مراجعة وتقييم تطبيق ضوابط التدريب والابتعاث والايفاد لجميع الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وبفاعلية بين الأجهزة الحكومية شريطة أن لا يكون لهذه التطبيق أي أثر سلبي على المرشح أو الجهة التي يعمل بها . وستطبق الضوابط الجديدة على الحالات الناشئة، ومعاملة الحالات التي صدر لها قرار إيفاد أو ابتعاث قبل 4/3 / 1438هـ وفق تنظيمات اللجنة وإجراءاتها السابقة.