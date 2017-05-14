تعرفي على الرحم “ذو القرنين” وأسبابه وعلاجة

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جدّة – سامية خمّاش

تمر عدد من النساء بمشاكل و صعوبات أثناء حملها وبعد البحث و مراجعة الطبيب تكتشف اسما غريباً لمشكلتها , مثل الرحم ذو القرنين الذي يعتبر من إحدى المشاكل التي تصيب رحم الأنثى منذ مرحلتها الجنينيّة؛ بحيث تعتبر هذه المشكلة إحدى أنواع التشوّهات الخلقية التي تصيب الرحم ، وفي تلك المسالة تجيب الدكتورة شذى وقاص استشارية النساء والولادة على استفسارات التي وضعتها “البلاد” على منضدتها لمعرفة أسباب ذلك الرحم و توابعه

بداية ما هو الرحم ذو القرنين ؟ وهل هو مرض مكتسب أم تشوه؟

الحقيقة أنه ليس مرضاً إنما هو تشوه خلقي منذ بداية تكوين المرأة عندما كانت جنيناً في بطن أمها, ففي أول تكوين الجنين يكون الرحم عبارة عن قسمين و مع تطور و اكتمال نمو الجنين يتصل الجزئيين و يصبحان جزء واحد بتجويف واحد في الحالات الطبيعية , وفي حالة الرحم ذو القرنين لا يتم اندماج جزئي الرحم اندماجاً كلياً فيصبح تجويف الرحم مقسوماً بأشكال متعددة حسب درجة التشوه .

ما نسبة ظهور مثل هذا التشوه في بلادنا العربية ؟ و هل هو مرتبط بأسباب أو بلدان معينة؟

تشوهات الرحم عامة و من ضمنها الرحم ذو القرنين ليست شائعة , نستطيع القول أنها تصل لنسبة واحد في الألف و ممكن أقل , و هي لا ترتبط بأسباب أو ببيئة معينة لأنها غالباً باختلافها تنشأ مع تكون الجنين كما قلنا سابقاً.

ماهي المشاكل التي ممكن أن يسببها وجود الرحم ذو القرنين؟

في بعض الأحيان لا يسبب أي مشاكل حتى في حالة الحمل يكون حملاً سليماً لآخره , و في بعض الحالات يسبب إجهاضات متكررة سواءً في أول الحمل أو في مراحل متقدمة كالشهر الرابع أو الخامس و يسبب الولادة المبكرة , أيضاً ممكن أن يتسبب بولادة جنين صغير الحجم بسبب حجم الرحم أو وضع المشيمة , أيضاً هذه التشوهات قد تسبب ضعف في عنق الرحم فيصعب بقاء الحمل فترة طويلة . ومن المشاكل التي ممكن أن يسببها أيضاً الولادة القيصرية بسبب عدم قدرة الجنين اتخاذ الوضع الطبيعي للولادة , و لا يسبب الرحم ذو القرنين منعاً للحمل أبداً.

هل يوجد علاج لهذه المشكلة ؟

في بعض الحالات القليلة جداً نقوم بعمل عملية لإزالة الحاجز الذي يقسم الرحم بحيث يصبح تجويفاً واحداً , و لكن أغلب الحالات لا تستدعي إجراء عملية جراحية و نكتفي بمتابعة الحمل , فبالنسبة للسيدة التي تملك رحم ذو القرنين تزيد فرصة بقاء الحمل في كل مرة أكثر من سابقتها