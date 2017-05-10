تعزيز التعاون البرلماني مع الصين

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الرياض – واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض امس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما جرى بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصيني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح أفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما .

وقد حضر السفير لي هوا شين، جانباً من جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم .