تعليم أطفال التوحد بالخيال المرئي

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لندن – وكالات

يكشف علماء قريبا عن برنامج لتوظيف الواقع الافتراضي أو الخيال المرئي لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد في الفصول الدراسية إذ تساعدهم التكنولوجيا على كسر الحواجز الإدراكية والمجتمعية التي تجعل من الفصول الدراسية مكانا صعبا لتلقيهم العلم، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقول باحثون أن الواقع الافتراضي يمكن أن يوفر بيئة آمنة للأشخاص المصابين بالتوحد لمعرفة كيفية التعامل مع المواقف المزدحمة والمجهدة. وذلك لأن البيئات والشخصيات الافتراضية أكثر قابلية للتنبؤ والاتساق مما هو عليه الحال في العالم الحقيقي.

ولمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، قام العالم الدكتور نايجل نيوبت باستخدام نظام واقع افتراضي يجعل الشخص مستغرقا تماما في عوالم افتراضية.وتشمل تلك التقنية تتبعا لنظام صوتي ثلاثي الأبعاد، ونظام فيديو بالغ الدقة، يمكنه أن يزج بالمستخدمين في عالم افتراضي