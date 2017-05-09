تعليم الرياض يصدر لائحة الاختبارات والتقويم المستمر

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الرياض -البلاد

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية للدور الأول والثاني، وذلك بمناسبة قرب موعد اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للمرحلة الثانوية (النظام الفصلي) لهذا العام ستبدأ يوم الأربعاء 14/8/1438هـ حتى يوم الخميس 22/ 8/ 1438 هـ، وللمرحلة المتوسطة والثانوية (نظام المقررات) يوم الأحد 18/ 8/ 1438 هـ، عند الساعة (7) صباحاً للمدارس النهارية، والساعة (4) عصراً للمدارس الليلية (بنين) ،

وتبدأ اختباراتهم للدور الثاني (النظام الفصلي) يوم الأحد 25/ 8/ 1438 هـ إلى يوم الخميس 29/ 8/ 1438 هـ، وتبدأ اختبارات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة يوم الاثنين 20/ 12/ 1438 هـ، بينما تبدأ اختبارات مواد التعثر لطلاب وطالبات النظام الفصلي يوم الاثنين 20/ 12/ 1438 هـ إلى الخميس 23/ 12/ 1438 هـ، باستثناء الخرّيجين، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ(30دقيقة).

ووجّه الدكتور المانع بأهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات، بما فيها إعداد جدول الاختبارات وفق المعايير؛ بحيث لا يحتوي على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، ويستثنى من ذلك معاهد التربية الخاصة وبرامجها بحيث لا يحتوي الجدول على أكثر من مادة واحدة، مراعاة لظروفهم.

وأشار إلى أنّ مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية (نظام المقررات/ المواد التحريرية) تكون وفقًا لعدد المواد على أن لا تقل عن خمسة أيام.ودعا الدكتور المانع إلى اكتمال رصد أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني، وإدخال جميع درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفوي، والمواد المقدمة قبل نهاية دوام الخميس 15/ 8/ 1438 هـ،

مؤكدًا على تجهيز نموذج الأسئلة للدور الأول ونماذج الأسئلة للدور الثاني (فصل أول وبديله، فصل ثاني وبديله، كامل المقرر وبديله)، وبالنسبة للنظام الفصلي يعدّ نموذجًا للدور الأول ونموذجًا للدور الثاني ونموذجًا للمواد المتعثرة.

وحث جميع المدارس الابتدائية على الانتهاء من تقييم الطلاب وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الأولى والثانية للفصل الثاني, والعمل على مراجعتها للتأكد من المهارات غير المرصودة أو غير المتقنة لتتولى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة استكمال البرامج العلاجية لغير المجتازين.

وأكد “المانع” على إغلاق الدرجات مباشرة بعد الانتهاء من الرصد والمراجعة، ومسؤولية المعلم عن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور، ومنحت قائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيًا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد، واعتماد تقييم الطلاب في النظام وطباعة الإشعارات للفصل الدراسي الثاني (الدورين الأول والثاني)،

مشددًا على الـتأكد من اعتماد تقييم جميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم, لافتًا إلى أنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب.وشدد على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب دخل الاختبار مهما كانت الأسباب، كما لا يتم تقديم الاختبار مهما كانت الأسباب إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول .

ونبّه مدير عام تعليم الرياض طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة على الشهادة من التلف أو الفقدان، وأنّه لن يستخرج له بدل مفقود/ تالف إلا بعد عام دراسيّ كامل، وعلى الطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في إكمال دراستهم بالخارج استخراج جواز سفر سعودي قبل إصدار النتائج ومطابقة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية حسب الجواز تفاديًا لتعديل الشهادة لاحقًا.