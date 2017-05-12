العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعليم نجران يبدأ في استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار

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تعليم نجران يبدأ في استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران, عن استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية للعام الدراسي 1438 /1439هـ ، وذلك عبر التسجيل بموقع إدارة تعليم الكبار بنجران على الإنترنت.

ودعت الراغبين للترشيح, التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الصفحة الإلكترونية والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية.

مع توخي المصداقية والدقة والموضوعية في تعبئة البيانات.

مبينة أن استقبال طلبات الترشيح سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

كما سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين وأعمالهم التي يمارسونها عند التقديم .

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التصنيف: محليات

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