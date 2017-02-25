العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعيين أول امرأة لقيادة (سكوتلاند يارد)

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تعيين أول امرأة لقيادة (سكوتلاند يارد)
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لندن- وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، تعيين سيدة لقيادة جهاز شرطة منطقة العاصمة البريطانية لندن، المعروف باسم “سكوتلاند يارد”، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء، أن “كريسيدا دك”، ستخلف “بيرنارد هوغان هوو”، الذي سيحال إلى التقاعد بقرار شخصي.
وأضاف أن “دك” ستستلم مهامها بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويعود تأسيس “سكوتلاند يارد” إلى عام 1829، ويعرف بأنه أقوى جهاز شرطة في العالم.

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التصنيف: دولية

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