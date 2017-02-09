تعيين (مستشار استثماري) لخصخصة 5 أندية رياضية

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الرياض – البلاد

عينت الحكومة شركة “جدوى للاستثمار” لتقديم المشورة لها حول خصخصة 5 أندية كرة قدم في دوري المحترفين السعودي ، وذلك طبقا لما أوردته وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر لها ، والتي أوضحت أنه تم ارسال طلبات للبنوك للتقدم بعروضها خلال الشهر الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين) كما وافق على تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.

وكانت وكالة “بلومبرغ” نقلت عن مصادر قولها إن المملكة دعت البنوك لتقديم عروض من أجل تقديم المشورة حول بيع ما قد يصل إلى 5 أندية لكرة القدم من بينها النصر والهلال،

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل أداء الأندية إلى الربحية.ومن بين البنوك التي دعتها الحكومة ، بحسب المصادر،البنك السعودي البريطاني ، والبنك السعودي الفرنسي كابيتال، متوقعة إتمام أول عملية بيع بحلول نهاية هذا العام.

وتأتي عملية تخصيص الأندية في الدوري الممتاز بالمملكة كجزء من المشروع الأكبر وهو إعادة هيكلة قطاع الرياضة السعودي، بهدف رفع مستوى الأداء والتميز والاحترافية، وجلب الاستثمارات عن طريق وضع قوانين للحوكمة.