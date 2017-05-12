تعيين 1494 خريجا في تخصص الرياضيات

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‏ الرياض- البلاد

أصدرت وزارة التعليم أمس قرار تعيين 1494خريجًا بتخصص الرياضات على المستوى الرابع الدرجة الأولى اعتباراً من صدور القرار، وسيتم تصحيح أوضاع الذين يحملون مؤهلاً تربوياً في حال توفر وظائف على المستوى المستحق خلال الفترة المقبلة.

‏وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن القرار يؤكد أن المعينين به يعاملون وفق لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة إلا إذا كانت لهم خدمات سابقة، وكذلك وفق لائحة الوظائف التعليمية المعدلة مدة التجربة من سنة إلى سنتين.

‏وأشار إلى أن القرار نص على صرف راتب شهر بدل تعيين لمن ليس لديه خدمة سابقة في الدولة، والتأكد من اجتيازهم للمقابلة الشخصية ونتيجة فحص اللياقة الطبية، ومسوغات التعيين ومطابقتها مع المستندات الأصلية قبل المباشرة.

‏وأكد العصيمي أنه سيتم إلغاء تعيين من لم يباشر منهم خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار , مقدماً التهنئة للمشمولين بالتعيين متمنياً لهم التوفيق في مهامهم العملية.

ولمعرفة أسماء المعيّنين الدخول على الرابط http://cutt.us/NXos6 .