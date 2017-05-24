تغريم 65 منشأة مخالفة لنظام البيئة في عدة مناطق

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جدة ــ البلاد

فرضت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الغرامة على 65 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية, شملت منشآت بمناطق: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، وكذلك المنطقة الجنوبية .

وقال نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، ان هذه العقوبات تاتي ضمن جهود التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع .

واكد ان جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، وكذلك العمل من دون الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.