العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تفاصيل الغرام

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تفاصيل الغرام
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شعر- عيده الجهني

كــنّ ما عـشـنـا تفـاصـيـل الـغــرام
ولا إتّفقنـا عمـرنـا يقـضـي هـنـي
ويــش خـلاّنـا بهالـدنـيـا حـطــام
ويش خـلاّ الشّـوك للـورده جنـي

هاجمـت قلبـي جحافيـل الـظـلام
ليـن قلـت إنّـي عــن الدّنـيـا غـنـي
طير ياسي فوق قصر الحب حام
والدّجـى عــن نــور جـالـك لفّـنـي
لو رحلـت وشمـت يلحقنـي مـلام
وإن بقيـت أبـرد ولا مــن ضمّـنـي
ودّي أقصد فيـك وأبكـي والسّـلام
ياقصايـد حــزن نـوحـي دنـدنـي
واقــــعٍ عـشـتــه ولاهــــو بـالـمـنـام
لـلــزّمــان الــمـــر قــبــلــك ردّنــــــي
مــر عــام ومقتـفـي هالـعـام عـــام
وأنــت يا قـلـب الـشّـقـا ما تنـثـنـي
كــل يــومٍ فـيـك تعـذيـب وخـصـام
ومـا قــدرت لـكــل ريــــحٍ تـنـحـنـي

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التصنيف: ملامح صبح

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