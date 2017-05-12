تفاهم الدول المنتجة على خفض إنتاج النفط

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لندن – وكالات

قالت دولتان من الدول الأعضاء في “أوبك” إن المنظمة والمنتجين المستقلين الذين شاركوا في خطة خفض الإنتاج العام الماضي توصلوا لتفاهم بشأن تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك على لسان، وزير النفط العراقي “جبار اللعيبي” ونظيره الجزائري ” نور الدين بوطرفة” خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد امس الخميس، حيث أكد الطرفان أن جميع أعضاء المنظمة يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج لستة أشهر أخرى، وهو ما حاز على تأييد المنتجين المستقلين المشاركين أيضًا.

يأتي ذلك بعدما أشار أكبر منتجين للنفط وهما المملكة وروسيا في الثامن من الشهر الجاري إلى استعدادهما لقبول مقترح تمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات.

وستقرر “أوبك” رسميًا ما إذا كان سيتم تمديد العمل بالاتفاق، عندما يجتمع وزراؤها في فيينا في الخامس والعشرين من مايو الجاري.