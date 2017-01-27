تفقد مشروعي المترو والواجهة البحرية.. الأمير مشعل:جدة لا تزال عروسا

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس شركة مترو جدة ، للاطلاع على مكونات مشروع النقل العام بمدينة جدة.

واستمع سموه لشرح من معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، والمدير التنفيذي لشركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده ، عن مكونات المشروع التي تشمل محطات القطارات ، محطات النقل البحري ومحطات الحافلات.

ولفت سمو محافظ جدة في تصريح صحفي في نهاية الزيارة النظر إلى مايوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام بمشروع مترو جدة ، وبمتابعة وعناية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، مشيراً إلى أن منظومة المشروع تعمل حالياً على تحديد الخطوط والمراحل الأولى بالمشروع ، التى سوف تعرض – إن شاء الله – قريبا بعد أخذ الموافقات الكاملة ، ومراحل المشروع تشمل القطارات والنقل البحري ،والباصات.

من جهة أخرى تفقد سمو محافظ جدة، يرافقه معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس،أمس مشروع الواجهة البحرية للكورنيش الشمالي في مرحلتيه الرابعة والخامسة، الذي من المتوقع أن تنتهي أعماله بحلول شهر أكتوبر القادم.

وقدّم معالي أمين محافظة جدة شرحاً مفصلاً عن المشروع، الذي يمتد من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث، وتجاوزت نسبة إنجازه 62%، بمساحة تبلغ نحو 727.281م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلو متر، مبيناً أنه تم إضافة مساحات أخرى في المشروع قدرت بـ 350 ألف م2، فيما يبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2.

وعرّج أمين محافظة جدة على مراحل أعمال البنية التحتية للمنطقة التي تشمل “شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 متراً طولياً، وثلاثة شواطئ للسباحة يقدر إجماليها بمساحة 50 ألف متر مربع، و25 كشكاً ،

فيما تتضمن الأعمال 20 مبنى خدمات عامة، و 12 نافورة ، وخمسة أبراج مراقبة للشواطئ ، وخمسة مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إلى جانب التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارين مخصص للقوارب،

وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، يعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 م.ط، بالإضافة إلى رصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 متراً داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم جميع مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة .

وأكد سمو محافظ جدة أن المواطن سيستفيد من مشروع الواجهة البحرية من خلال حزمة من الخدمات المتنوعة،

لافتاً سموه الانتباه إلى أن جدة لا تزال عروساً, وأن المشروع تجاوز مراحله الصعبة ويسير وفق ما قرر له من تخطيط ، على أن يتم إنجاز كامل المشروع بحلول شهر أكتوبر القادم.

ودعا سموه أهالي وزوار محافظة جدة إلى الاستخدام الأمثل لتلك المرافق التي وضعت من أجلهم.