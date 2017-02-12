العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تقرير أممي: أزمة النزوح في جنوب السودان الثالثة عالميا

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تقرير أممي: أزمة النزوح في جنوب السودان الثالثة عالميا
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الأمم المتحدة – وكالات

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين والنازحين جراء الأزمة في جنوب السودان تجاوز حاجز المليون وخمسمائة ألف شخص.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية وليام سبندلر في بيان أن الأزمة مع النزوح الواسع تعد الآن الأكبر في أفريقيا والثالثة عالمياً، بعد سوريا وأفغانستان، مشيرًا إلى قلة الاهتمام ونقص عال في التمويل ، لافتًا الانتباه إلى أن ما يثير انزعاج المفوضية الشديد هو استمرار وتيرة النزوح في جنوب السودان.

وبين أن أكثر من 1.5 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان منذ اندلاع الصراع في ديسمبر عام 2013، وشُرد 2.1 مليون شخص داخل جنوب السودان،

مناشدًا جميع الأطراف المتورطة في الصراع التوصل إلى حل سلمي عاجل للأزمة، والذي بدونه، سيستمر الآلاف في التوافد إلى البلدان المجاورة لجنوب السودان، مثل أوغندا وإثيوبيا والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى كل يوم، مع دخول الصراع عامه الرابع.

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التصنيف: دولية

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