تقرير: السعودية تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم
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أظهر تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، تطابق كبير بين نتائج مسحه، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030
جدة ــ البلاد
أظهر تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، تطابق كبير بين نتائج مسحه، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030
وتوقع التقرير أن يتزايد حجم الاقتصاد السعودي ليحتل المرتبة 13 على مستوى العالم بحلول عام 2030 ويحافظ على هذا المستوى بحلول عام 2050 ، حيث يتوقع التقرير أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 1731 مليار دولار عام 2015 إلى 2755 مليار دولار عام 2030 ومن ثم يواصل الارتفاع ليصل إلى 4694 مليار دولار عام 2050. وعلى الرغم من عدم تحديد التقرير لطبيعة البيانات التي استند عليها في التقدير، إلا أن مخرجاته جاءت منسجمة بشكل كبير مع أهداف رؤية 2030 وفي مقدمتها أهداف الرؤية الخاصة بزيادة حجم الاقتصاد ليصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، حيث جاء التقرير العالمي أكثر تفاؤلا من رؤية 2030 بتوقعه وصول الاقتصاد السعودي للمرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
الوسوم:السعودية تتقدم للمركز 13
التصنيف: اقتصاد
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