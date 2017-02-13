تقلب أداء البورصات العربية ..مع تباين أسعار النفط

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جدة ــ البلاد

صعدت 6 بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي، رغم تباين أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما هبطت أسواق الكويت والسعودية والبحرين تحت وطأة ضغوط بيعية لجني الأرباح.

ووفق حسابات أجرتها وكالة الأناضول للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل، في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، إلى 56.7 دولاراً للبرميل مقابل 56.81 دولاراً للبرميل.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس بنسبة 0.05% لتغلق عند 53.86 دولار للبرميل مقابل 53.83 دولار.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2.77% إلى 4569.49 نقطة بعد هبوطه على مدار أسبوعين متتاليين، مدفوعا بمكاسب أسهم القطاع العقاري يتقدمها “الدار العقارية” بنسبة 3.21% بعدما رفعت شركة “موديز” التصنيف الائتماني للشركة مع نظرة مستقبلية مستقرة.وزاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.63% إلى 3682.81 نقطة بفضل مكاسب السهمين القياديين “دبي الإسلامي” و”إعمار العقارية” مع صعودهما بنحو 5.1% و4% على الترتيب.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.41% إلى 13114.86 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 11.9 مليار جنيه (668.8 مليون دولار) بفعل مشتريات قوية للأجانب والعرب.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.8% إلى 2177.94 نقطة مستفيدة من صعود بعض الأسهم القيادية في القطاع المالي.